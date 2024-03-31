У Крымского моста выстроилась очередь почти из 500 машин

В очереди к Крымскому мосту собрались 465 машин, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

По данным на 18:00, в очереди со стороны Краснодарского края находится 215 транспортных средств, со стороны Керчи — 250 машин. Время ожидания с любой из сторон около часа.

Пробка начала образовываться с 13:00, тогда в очередь к мосту выстроились 75 машин

У Крымского моста с обоих направлений регулярно образовываются очереди, в том числе из-за усиления мер контроля. Так, в конце декабря 2023 года в очереди перед мостом скопились 600 машин: 460 — со стороны Тамани, 175 — со стороны Керчи. Летом того же года многокилометровые пробки были связаны с увеличением автомобильного потока во время отпусков.