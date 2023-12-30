В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани, по данным на 14:00, стояло 460 машин, со стороны Керчи — 150 автомобилей, сообщил телеграм-канал об оперативной информации на мосту.

Время ожидания — около двух часов, говорится в публикации. По данным на 13:00, в очереди стояло свыше 650 автомобилей: 460 — со стороны Тамани, 175 — со стороны Керчи.

У Крымского моста с обоих направлений регулярно образовываются очереди, в том числе из-за усиления мер контроля.

В начале июля длина пробки на подъезде к мосту достигла 13 км. Тогда волонтеры раздавали воду, на подъезде выставили биотуалеты. Длину очереди связали с увеличением автомобильного потока во время отпусков.