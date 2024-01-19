В Севастополе из-за паводка затопило несколько десятков домов

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В Севастополе из-за сильных осадков подтопило десятки домов и дачных участков, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Из домов эвакуированы 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников», — написал он.

Последствия непогоды затронули 40 участков в СНТ «Сахарная Головка», девять из них — с жилыми домами, однако внутри воды нет; четыре дома в Ромашковом тупике, два из них залило; 14 домов в селе Гончарное и семь в селе Черноречье.

По словам губернатора, подтоплены оказались также дороги Ялта — Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное — Ялта, Передовое — Широкое, Тыловое — Орлиное, Орлиное — Голубинка — Широкое. Там наблюдаются также «выносы щебня».

В Севастополе начали очищать русла рек Бельбек, Кача, Балаклавка. «Многие пруды и водохранилища заполнены максимально», — добавил Развожаев. Он также отметил, что в регионе создан оперативный штаб.

18 января ГУ МЧС по Крыму предупредило, что «в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди», которые спровоцируют подъем уровня воды в реках полуострова.