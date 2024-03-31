У Крита произошло землетрясение магнитудой 4,6

Остров Крит (Фото: NASA)

У берегов греческого острова Крит в Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 4,6, следует из данных на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали около 10:38 по UTC (13:38 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эпицентр подземных толчков находился в 163 км к юго-востоку от города Ираклион, где проживают порядка 137 тыс. человек, и в 99 км к юго-востоку от города Иерапетра с населением 12,3 тыс. человек.

21 марта в Токио и близлежащих районах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Его очаг находился на юге префектуры Ибараки на глубине около 50 км.