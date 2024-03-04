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«Сильно тряхануло»: кадры после землетрясения рядом с Алма-Атой

Кадры после землетрясения рядом с Алма-Атой

«Сильно тряхануло»: кадры после землетрясения рядом с Алма-Атой
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«Вышли погулять, сильно тряхануло», — рассказывают жители Алма-Аты о своих ощущениях после землетрясения. Горожане ощутили толчки утром 4 марта, сработала система оповещений. Людей вывели из зданий в городе.

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км к югу от Алма-Аты, его магнитуда составила 6,1. В городе сила толчков составила 5 баллов.

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Казахстан Алма-Ата землетрясение эвакуация
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