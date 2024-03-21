В Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Токио и близлежащих районах, пишет Japan Times.

По информации японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 9:08 утра (3:08 по мск), его очаг находился на юге префектуры Ибараки на глубине около 50 км.

По данным агентства, по японской шкале сейсмической интенсивности он получил 7 баллов, около 5 баллов в префектурах Тотиги и Сайтама, 4 в Ибараки и 3 в Токио. Предупреждений о цунами не было.

1 января в японской Исикаве произошло землетрясение. Его эпицентр находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Магнитуду подземных толчков, которые наблюдались от Хоккайдо до Кюсю, оценивали примерно на 6–7.

Вспыхнувший после землетрясения пожар полностью уничтожил рынок в городе Вадзима (префектура Исикава). От огня пострадали или были разрушены более двухсот построек в центре Вадзимы. По данным на вечер 4 января, в регионе погиб 81 человек и еще около 50 считаются пропавшими без вести.