Прямые рейсы в Иорданию возобновили из аэропорта Домодедово

Амман, Иордания (Фото: Florian Gaertner / Photothek / Global Look Press)

Из московского аэропорта Домодедово возобновлены рейсы в Иорданию. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Планируется, что рейсы в столицу Иордании будут осуществляться один раз в неделю. Аэропорт Домодедово уже обслужил первый рейс авиакомпании JordanAviation, прибывший из Аммана.

В конце января компания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы во Вьетнам после четырехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. Самолеты начали летать из Шереметьево во вьетнамский Хошимин, откуда можно добраться до популярных пляжных курортов: Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок.

До этого прямые рейсы во Вьетнам выполняла только компания «ИрАэро». Она возобновила полеты из Иркутска в Ханой в июне 2023 года.

В феврале 2024 года, после возобновления прямых рейсов из Москвы в Хошимин, россияне совершили во Вьетнам около 19,1 тыс. поездок. По сравнению с прошлым годом число визитов увеличилось на 65%: в этом же месяце 2023-го статистика зафиксировала прибытие 11,5 тыс. граждан России.