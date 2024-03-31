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Прямые рейсы в Иорданию возобновили из аэропорта Домодедово

Из московского аэропорта Домодедово возобновили рейсы в Иорданию
Амман,&nbsp;Иордания
Амман, Иордания (Фото: Florian Gaertner / Photothek / Global Look Press)

Из московского аэропорта Домодедово возобновлены рейсы в Иорданию. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Планируется, что рейсы в столицу Иордании будут осуществляться один раз в неделю. Аэропорт Домодедово уже обслужил первый рейс авиакомпании JordanAviation, прибывший из Аммана.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В конце января компания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы во Вьетнам после четырехлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. Самолеты начали летать из Шереметьево во вьетнамский Хошимин, откуда можно добраться до популярных пляжных курортов: Лонг Хай, Фантьет, Муйне или остров Фукуок.

До этого прямые рейсы во Вьетнам выполняла только компания «ИрАэро». Она возобновила полеты из Иркутска в Ханой в июне 2023 года.

В феврале 2024 года, после возобновления прямых рейсов из Москвы в Хошимин, россияне совершили во Вьетнам около 19,1 тыс. поездок. По сравнению с прошлым годом число визитов увеличилось на 65%: в этом же месяце 2023-го статистика зафиксировала прибытие 11,5 тыс. граждан России.

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Домодедово Иордания рейс авиасообщение
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