В АТОР объяснили прекращение части прямых рейсов в Египет

АТОР сообщила о замене ряда прямых рейсов в Египет на перелеты через Анталью

Часть прямых рейсов в Египет по техническим причинам временно будет летать туда через Анталью, посадка там займет около часа и не предусматривает высадку пассажиров. Baza писала о часовых ожиданиях стыковочных рейсов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Несколько прямых рейсов в Египет авиакомпании Air Cairo временно заменили на перелеты через турецкую Анталью по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в Турции самолет будет находиться около одного часа, во время технической посадки высадка пассажиров и разгрузка багажа не предусмотрена. Обратный маршрут также предусматривает остановку в Анталье. Как уточнили в АТОР, что этими рейсами пользуются туристы «Пегас Туристик» и Coral Travel.

В «Пегас Туристик» исключили системные изменения полетной программы, сообщили в АТОР. По словам туроператора, перелеты на самолетах турецкой авиакомпании Southwind Airlines из Москвы с посадкой в Турции будут выполняться до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика.

«Рейсы турецкой авиакомпании Southwind, выполняющиеся между двумя иностранными государствами, должны быть с посадкой в стране регистрации авиакомпании. В данном случае — в базовом аэропорту Антальи. Изначально перелет планировался египетской компанией Air Cairo, но по техническим причинам авиакомпания не смогла выполнить рейсы», — сообщила РБК гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. По ее словам, о замене авиакомпании агентства проинформировали заранее, и они должны были довести информацию до туристов своевременно.