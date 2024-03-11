В АТОР объяснили прекращение части прямых рейсов в Египет
Несколько прямых рейсов в Египет авиакомпании Air Cairo временно заменили на перелеты через турецкую Анталью по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, в Турции самолет будет находиться около одного часа, во время технической посадки высадка пассажиров и разгрузка багажа не предусмотрена. Обратный маршрут также предусматривает остановку в Анталье. Как уточнили в АТОР, что этими рейсами пользуются туристы «Пегас Туристик» и Coral Travel.
В «Пегас Туристик» исключили системные изменения полетной программы, сообщили в АТОР. По словам туроператора, перелеты на самолетах турецкой авиакомпании Southwind Airlines из Москвы с посадкой в Турции будут выполняться до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика.
«Рейсы турецкой авиакомпании Southwind, выполняющиеся между двумя иностранными государствами, должны быть с посадкой в стране регистрации авиакомпании. В данном случае — в базовом аэропорту Антальи. Изначально перелет планировался египетской компанией Air Cairo, но по техническим причинам авиакомпания не смогла выполнить рейсы», — сообщила РБК гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. По ее словам, о замене авиакомпании агентства проинформировали заранее, и они должны были довести информацию до туристов своевременно.
Baza. По его данным, речь идет о клиентах Pegas Touristic. Baza писала, что первый подобный случай был зафиксирован 6 марта. Сначала вылет российских туристов из Москвы в Шарм-эль-Шейх перенесли на четыре часа раньше с изменением маршрута — через Турцию, а затем им пришлось ждать более четырех часов пересадку в Анталье. 10 марта еще одна группа туристов пожаловалась на неожиданную замену прямого рейса и его задержку на несколько часов. По данным Baza, в Анталье их просили покинуть самолет и ожидать стыковочный рейс.
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