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В АТОР объяснили прекращение части прямых рейсов в Египет

АТОР сообщила о замене ряда прямых рейсов в Египет на перелеты через Анталью
Часть прямых рейсов в Египет по техническим причинам временно будет летать туда через Анталью, посадка там займет около часа и не предусматривает высадку пассажиров. Baza писала о часовых ожиданиях стыковочных рейсов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Несколько прямых рейсов в Египет авиакомпании Air Cairo временно заменили на перелеты через турецкую Анталью по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в Турции самолет будет находиться около одного часа, во время технической посадки высадка пассажиров и разгрузка багажа не предусмотрена. Обратный маршрут также предусматривает остановку в Анталье. Как уточнили в АТОР, что этими рейсами пользуются туристы «Пегас Туристик» и Coral Travel.

В «Пегас Туристик» исключили системные изменения полетной программы, сообщили в АТОР. По словам туроператора, перелеты на самолетах турецкой авиакомпании Southwind Airlines из Москвы с посадкой в Турции будут выполняться до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика.

«Рейсы турецкой авиакомпании Southwind, выполняющиеся между двумя иностранными государствами, должны быть с посадкой в стране регистрации авиакомпании. В данном случае — в базовом аэропорту Антальи. Изначально перелет планировался египетской компанией Air Cairo, но по техническим причинам авиакомпания не смогла выполнить рейсы», — сообщила РБК гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. По ее словам, о замене авиакомпании агентства проинформировали заранее, и они должны были довести информацию до туристов своевременно.

Авиакомпания объяснила причину задержки на сутки рейса в Египет
Общество
Хургада, Египет
В АТОР опровергли информацию о массовой пересадке туристов с прямых рейсов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на рейсы со стыковкой в Анталье. Ранее об этом писал телеграм-канал Baza. По его данным, речь идет о клиентах Pegas Touristic. Baza писала, что первый подобный случай был зафиксирован 6 марта. Сначала вылет российских туристов из Москвы в Шарм-эль-Шейх перенесли на четыре часа раньше с изменением маршрута — через Турцию, а затем им пришлось ждать более четырех часов пересадку в Анталье. 10 марта еще одна группа туристов пожаловалась на неожиданную замену прямого рейса и его задержку на несколько часов. По данным Baza, в Анталье их просили покинуть самолет и ожидать стыковочный рейс.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Россия Египет Турция Анталья туризм АТОР
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