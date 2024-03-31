Экс-замглавы Минпросвещения Ракова оспорила приговор за хищения

Марина Ракова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывшая заместительница министра просвещения России Марина Ракова подала апелляцию на решение суда назначить ей пять лет колонии по делу о коррупции. Об этом ТАСС рассказали в Никулинском суде Москвы, где рассматривалось дело экс-чиновницы.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Раковой на обвинительный приговор по ее делу», — сказали в суде. Там добавили, что апелляцию позже рассмотрит Московский городской суд.

Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил Ракову к пяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в нескольких эпизодах мошенничества. Экс-чиновницу обвиняли в хищении 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в 2019–2020 годах. Тогда Фонд новых форм развития образования и Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») заключили два договора. Выполненные по ним работы, как считает следствие, не соответствовали техническим заданиям.

Еще 20,3 млн руб., по данным следствия, были похищены через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН). Также следствие настаивало, что 9 млн руб. похитили при фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при той же академии.