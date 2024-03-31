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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова оспорила приговор за хищения

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова подала апелляцию на приговор за хищения
Марина Ракова
Марина Ракова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывшая заместительница министра просвещения России Марина Ракова подала апелляцию на решение суда назначить ей пять лет колонии по делу о коррупции. Об этом ТАСС рассказали в Никулинском суде Москвы, где рассматривалось дело экс-чиновницы.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Раковой на обвинительный приговор по ее делу», — сказали в суде. Там добавили, что апелляцию позже рассмотрит Московский городской суд.

Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил Ракову к пяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в нескольких эпизодах мошенничества. Экс-чиновницу обвиняли в хищении 21,2 млн руб., выделенных на федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в 2019–2020 годах. Тогда Фонд новых форм развития образования и Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») заключили два договора. Выполненные по ним работы, как считает следствие, не соответствовали техническим заданиям.

Еще 20,3 млн руб., по данным следствия, были похищены через фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН). Также следствие настаивало, что 9 млн руб. похитили при фиктивном трудоустройстве помощника Марины Раковой Андрея Саака и ее гражданского мужа Артура Стеценко в Федеральный институт развития образования при той же академии.

Марина Ракова родилась в Алтайском крае в семье педагога и работника прокуратуры. После окончания гимназии в Барнауле она уехала в Москву, где поступила в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

После отчисления из Бауманки Марина поступила в Алтайскую академию экономики и права. С 2014 по 2018 год Ракова работала в Агентстве стратегических инициатив, где руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум». Под ее руководством был открыт 51 «Кванториум» в 37 регионах России, где проходили обучение 47 тыс. детей.

В октябре 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев назначил Марину Ракову заместителем министра просвещения. В этой должности до 2020 года она администрировала национальный проект «Образование». В 2020 году Ракова стала вице-президентом Сбербанка, главой дивизиона «Цифровые образовательные платформы». На этой должности она проработала до октября 2021 года.

В октябре 2021 года Ракова была арестована. После того как экс-чиновница находилась несколько месяцев в СИЗО по подозрению в мошенничестве, Тверской суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Выйдя из изолятора, Ракова вернулась на работу в Агентство стратегических инициатив на рядовую должность.

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Теги
Марина Ракова суд приговор хищения мошенничество
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