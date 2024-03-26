Мужчина напал с ножом на людей в компьютерном клубе в Московской области

Мужчина напал с ножом на людей в компьютерном клубе в Подмосковье

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Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей компьютерного клуба в городском округе Щелково и ранил двоих: подростка и молодого человека. Об этом сообщает управление МВД России по Московской области в телеграм-канале.

«Задержан местный житель 1989 года рождения, который в компьютерном клубе в г.о. Щелково нанес ножевые ранения двум молодым людям 2002 и 2008 годов рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате нападения госпитализировали.

По данным Baza, подозреваемый ранил троих молодых людей.

25 марта в Ленобласти мужчина с ножом напал на двух подростков и 53-летнюю женщину. Ссора произошла в коммунальной квартире в поселке Синявино. Пострадавших в результате нападения госпитализировали.

В Москве 13 марта пассажир метро напал на девушку после того, как она отказалась от предложения проводить ее до дома. Подозреваемый нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки.