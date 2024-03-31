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В Египте рассказали об изменениях в системе «все включено» в отелях

Глава управления туризма: отели Египта не откажутся от системы «все включено»

Египетские отели не планируют отказываться от системы «все включено», но в сервисе есть некоторые изменения. Об этом заявил «РИА Новости» глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади.

По его словам, многие отели республики, помимо классического шведского стола, входящего в систему «все включено», добавили для посетителей опцию посещения ресторанов A la carte. «Ты можешь как посетить шведский стол, так и выбрать в отеле ресторан, например, итальянский, китайский, за который ты также не будешь доплачивать», — уточнил он.

Он объяснил, что такой формат питания в отелях помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола. «В арабском языке мы называем это «харам» [с арабского — «запрет»]. Плохо для всего человечества, когда одни люди страдают и умирают от голода, а другие выбрасывают еду», — подчеркнул он.

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Фото:Александр Зеликов / ТАСС

В начале декабря 2023 года председатель турецкой Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от системы «все включено». Он высказал мнение, что лучше перейти на вариант, когда туристы выбирают только те опции, которые им нужны — к примеру, отказ от алкоголя.

«Эта система [все включено] создает ситуацию, когда прибывший на отдых турист становится «заключенным» в отеле, у него нет возможности гулять по региону и узнавать новые места, знакомиться с культурой этой местности», — объяснил Акбаба. Он также аргументировал отказ от «все включено» тем, что значительное количество продуктов выбрасывается.

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