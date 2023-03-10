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Отели «все включено» будут безлимитно предоставлять российский алкоголь

Росстандарт: отели «все включено» будут неограниченно предоставлять российский алкоголь
В России утвердили стандарты «все включено» и «ультра все включено». Отели из первой категории должны будут с июля предоставлять на обед и ужин отечественный алкоголь в неограниченном количестве, а из второй — еще и импортный
Фото: Александр Зеликов / ТАСС
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

В российских отелях, которые работают по системе «все включено», алкогольные напитки отечественного производства должны будут предоставляться в неограниченном количестве на обед и на ужин, сообщает ТАСС со ссылкой на документ Росстандарта «Услуги средств размещения «все включено» и «ультра все включено».

Страница ГОСТа есть на сайте ведомства; там указано, что нормы начнут действовать 30 июня, но сам документ пока не опубликован.

Согласно требованиям Росстандарта, на «шведском столе» и в точках дополнительного питания должны быть представлены российские пиво (не менее одного вида), красное и белое вино (не менее трех видов), а также минимум два вида крепкого алкоголя и коктейли на его основе.

Гостям отелей, работающих по системе «ультра все включено», должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя местного и импортного производства и не менее семи видов коктейлей. В пятизвездочных отелях «ультра все включено» на завтрак будут предлагать игристое вино в неограниченном количестве.

В пятизвездочных отелях, работающих по системе «все включено», должно быть не менее четырех баров, в четырехзвездочных — не менее трех, а в отелях категории «три звезды» и ниже — не менее двух.

Что касается еды, ассортимент блюд должен повторяться не чаще раза в неделю. Гостям будет доступно детское меню, а в отелях «ультра все включено» — диетическое и вегетарианское.

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О разработке в России единого стандарта гостиничных услуг по системе «все включено» сообщил «Коммерсантъ» в 2021 году. В Ростуризме изданию подтвердили, что давно работают над такими нормативами, и отметили, что российские отели по-разному трактуют формат. Например, в одних алкогольные напитки в стоимость размещения включены, в других — нет. Чтобы у туристов не возникало недопонимания, Ростуризм решил нормировать деятельность гостиниц «все включено» и «ультра все включено».

В начале января Росстандарт сообщил, что стандарт утвержден, в нем есть требования насчет питания, номерного фонда, элементов инфраструктуры, развлекательных мероприятий, спортивных и других услуг.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росстандарт отели все включено алкоголь ГОСТ
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