В Белгороде и районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона написал, что сигнал отменен, в 07:47. Ракетную опасность объявили примерно в 07:01. Таким образом, сигнал звучал в регионе около 46 минут.
Минобороны России отчиталось, что около 07:00 средства ПВО пресекли попытку украинских военных атаковать объекты Белгородской области. Над регионом сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
В частности, 30 марта село Тишанка Волоконовского района Белгородской области подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи.
В тот же день дрон сбросил бомбу на движущийся автомобиль на трассе между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, у машины повреждены лобовое стекло, бампер и фары.
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