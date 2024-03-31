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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и районе отменили ракетную опасность
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Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона написал, что сигнал отменен, в 07:47. Ракетную опасность объявили примерно в 07:01. Таким образом, сигнал звучал в регионе около 46 минут.

Минобороны России отчиталось, что около 07:00 средства ПВО пресекли попытку украинских военных атаковать объекты Белгородской области. Над регионом сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
Политика

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В частности, 30 марта село Тишанка Волоконовского района Белгородской области подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи.

В тот же день дрон сбросил бомбу на движущийся автомобиль на трассе между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, у машины повреждены лобовое стекло, бампер и фары.

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Белгород Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков Минобороны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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