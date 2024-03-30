Минобороны: средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дрон был сбит около 07:30 мск. Позже Минобороны сообщило об уничтожении еще одного беспилотника. По данным ведомства, аппарат сбили около 08:00.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В частности, 29 марта беспилотник влетел в многоквартирный дом в Белгороде. Пострадали три человека, один погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки были повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Также был поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.