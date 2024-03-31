В Белгородской области включили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.
Гладков призвал граждан укрыться в помещениях без окон. Тех, кто находится на улице, губернатор попросил спуститься в укрытие.
Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. 30 марта в Шебекинском городском округе БПЛА сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. В результате атаки никто не пострадал. В тот же день под обстрел попало село Дроновка.
29 марта мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в городе с начала 2024 года повреждения получили около 4 тыс. жилых помещений. Демидов также рассказал о строительстве бетонных укрытий для безопасности жителей города.
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