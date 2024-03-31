В Белгородской области включили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Гладков призвал граждан укрыться в помещениях без окон. Тех, кто находится на улице, губернатор попросил спуститься в укрытие.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. 30 марта в Шебекинском городском округе БПЛА сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. В результате атаки никто не пострадал. В тот же день под обстрел попало село Дроновка.

29 марта мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в городе с начала 2024 года повреждения получили около 4 тыс. жилых помещений. Демидов также рассказал о строительстве бетонных укрытий для безопасности жителей города.