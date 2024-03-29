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Военная операция на Украине ,  
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Около 4 тыс. жилых зданий в Белгороде получили повреждения с начала года

Около 4 тыс. жилых зданий в Белгороде получили повреждения с начала года
Сюжет
Военная операция на Украине

Около 4 тыс. жилых помещений в Белгороде получили повреждения с начала 2024 года. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«В Белгороде на сегодняшний день пострадало около 5 тыс. жилых помещений с момента начала СВО, причем до 30 декабря их было менее 1 тыс.», — заявил Демидов.

По словам Демидова, для безопасности жителей в городе устанавливают модульные бетонные укрытия. Конструкции испытывали на полигоне, подчеркнул мэр. Всего в Белгороде установят 450 таких укрытий.

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В Белгородской области регулярно фиксируют удары дронов и обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. С начала марта атаки участились.

В частности, в регионе 29 марта сбили беспилотник. Еще один дрон врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Погиб мужчина, его жена получила закрытую черепно-мозговую травму и раны лица. Кроме того, один человек получил травму спины. В городе Шебекино при обстреле 29 марта артиллерийский снаряд попал в гараж.

Около 4 тыс. жилых зданий в Белгороде получили повреждения с начала года
Около 4 тыс. жилых зданий в Белгороде получили повреждения с начала года

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Теги
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