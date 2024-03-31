В Подмосковье загорелся рыбный цех

МЧС: в подмосковной деревне Брехово загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м

Рыбный цех загорелся в деревне Брехово в округе Химки в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Огонь распространился по площади в 900 кв. м. Из цеха самостоятельно выбрались три человека.

В октябре 2023 года на заправке в Химках произошел пожар из-за разгерметизации емкости с пропаном. В результате пострадали пять человек, четверых госпитализировали.

Летом 2023 года в микрорайоне Сходня в Химках загорелся цех мебельного комбината. Площадь пожара составила 400 кв. м, для тушения пожара направили две единицы техники и семь человек.