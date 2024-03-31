В Подмосковье загорелся рыбный цех
Рыбный цех загорелся в деревне Брехово в округе Химки в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Огонь распространился по площади в 900 кв. м. Из цеха самостоятельно выбрались три человека.
В октябре 2023 года на заправке в Химках произошел пожар из-за разгерметизации емкости с пропаном. В результате пострадали пять человек, четверых госпитализировали.
Летом 2023 года в микрорайоне Сходня в Химках загорелся цех мебельного комбината. Площадь пожара составила 400 кв. м, для тушения пожара направили две единицы техники и семь человек.
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