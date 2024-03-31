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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле задержали 16 участников антиправительственных протестов

В Израиле задержали 16 участников антиправительственных протестов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В результате протестов в Тель-Авиве правоохранительные органы задержали 16 человек. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на данные полиции.

По данным Ynet, демонстрантов задержали за нарушение общественного порядка, девять человек получили штрафы за создание препятствий для транспорта и блокирование дорог.

Митинг прошел у правительственного комплекса в центре города. Участники демонстрации требовали от властей Израиля предпринять больше усилий, чтобы вернуть похищенных ХАМАС в сентябре 2023 года граждан страны. На митинге выступили родственники заложников. По данным Times of Israel, они заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху препятствует возвращению их родных из плена, чтобы достичь своих политических целей.

Также протестующие потребовали проведения в Израиле досрочных выборов.

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Политика
Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС

ХАМАС провел военную операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля 7 октября. Страна подверглась массированному ракетному обстрелу, в приграничных городах боевики убили сотни мирных жителей и взяли заложников. В ответ на атаку Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа, целью которой служит уничтожение всех представителей палестинской группировки.

В начале 2024 года Нетаньяху заявил, что война с палестинским движением ХАМАС продлится до 2025 года.

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Международное сообщество неоднократно призывало стороны к переговорам. Последняя встреча по прекращению огня должна была пройти в Каире в начале марта. Израиль бойкотировал переговоры из-за неоднозначной позиции ХАМАС по заложникам.

В Израиле задержали 16 участников антиправительственных протестов
В Израиле задержали 16 участников антиправительственных протестов

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Теги
Израиль протесты Биньямин Нетаньяху Тель-Авив
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