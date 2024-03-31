«Девушку с Конституцией» переобъявили в розыск
Активистку Ольгу Мисик во второй раз объявили в розыск, следует из данных базы Министерства внутренних дел России.
На сайте базы МВД размещены две карточки дела Мисик. В одной из них указано, что активистка переобъявлена в розыск. Ее разыскивают по неуточненной статье Уголовного кодекса России.
26 октября 2023 года в отношении Мисик возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (об оправдании терроризма) за посты о гибели военкора Владлена Татарского в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В марте 2024 года ее заочно арестовали.
Ольга Мисик стала известной во время московских протестов 2019 года перед выборами в городскую думу. Активистка зачитывала сотрудникам полиции Конституцию России.
Летом 2020 года Мисик вместе с двумя другими активистами задержали после того, как они облили краской офис Генпрокуратуры. Против них завели уголовное дело о вандализме, (ч. 2 ст. 214 УК). В мае 2021 года активистам назначили ограничение свободы и запрет выходить из дома по ночам.
Первый раз Мисик объявили в розыск в 2022 году. В базе МВД не указали, по какой конкретно статье разыскивают активистку.
Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса
Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»
Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»
В здании Бауманки загорелась кровля. Видео
Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года