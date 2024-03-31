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«Девушку с Конституцией» переобъявили в розыск

Активистку Ольгу Мисик переобъявили в розыск

Активистку Ольгу Мисик во второй раз объявили в розыск, следует из данных базы Министерства внутренних дел России.

На сайте базы МВД размещены две карточки дела Мисик. В одной из них указано, что активистка переобъявлена в розыск. Ее разыскивают по неуточненной статье Уголовного кодекса России.

26 октября 2023 года в отношении Мисик возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (об оправдании терроризма) за посты о гибели военкора Владлена Татарского в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В марте 2024 года ее заочно арестовали.

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Политика
Ольга Мисик на митинге, 2019 год

Ольга Мисик стала известной во время московских протестов 2019 года перед выборами в городскую думу. Активистка зачитывала сотрудникам полиции Конституцию России.

Летом 2020 года Мисик вместе с двумя другими активистами задержали после того, как они облили краской офис Генпрокуратуры. Против них завели уголовное дело о вандализме, (ч. 2 ст. 214 УК). В мае 2021 года активистам назначили ограничение свободы и запрет выходить из дома по ночам.

Первый раз Мисик объявили в розыск в 2022 году. В базе МВД не указали, по какой конкретно статье разыскивают активистку.

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Теги
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