«Девушку с Конституцией» заочно арестовали по делу о призыве к терроризму
Мещанский суд Москвы удовлетворил требование следователей о заочном аресте активистки Ольги Мисик по делу о призывах к терроризму, следует из карточки на сайте суда.
В октябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к отцу Мисик. После этого активистка узнала, что против нее заведено дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете).
Дело в отношении Мисик завели в августе того же года из-за поста в соцсети X, «оправдывающего террористический акт Треповой Д.Е. в отношении Татарского В.».
Мисик получила известность во время московских протестов 2019 года перед выборами в городскую думу: она зачитывала сотрудникам полиции Конституцию.
Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб в начале апреля 2023 года при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взрывное устройство, спрятанное в подаренную военкору статуэтку, принесла Дарья Трепова. Во время взрыва пострадали более 50 человек, пришедших в кафе.
В январе 2024 года суд приговорил Трепову к 27 годам колонии строгого режима по делу о теракте. В последнем слове девушка сказала, что не имела «ненависти» к Татарскому и «не желала ему смерти». Она также заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство.
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