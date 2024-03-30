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Полиция освободила троих заложников в кафе в Нидерландах

Полиция сообщила об освобождении троих заложников в кафе в Нидерландах
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском городе Эде, освобождены. Об этом сообщила полиция провинции Гелдерланд в соцсети Х.

«Только что были освобождены трое заложников. Инцидент еще не исчерпан», — говорится в сообщении. Мэр Рене Верхюльст подтвердил освобождение троих заложников.

Сколько еще людей все еще удерживаются в кафе, полиция и глава города не уточнили. По их словам, всего их было «несколько». Издание NL Times со ссылкой на местные власти пишет, что в кафе остался один заложник.

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Центр города оцепили, все магазины там закрыли, полиция попросила не приезжать в этот район. Жителей примерно 150 домов рядом с кафе эвакуировали. В полиции заявили, что «на данный момент нет никаких признаков террористического мотива».

По данным издания NOS, из кафе вышел человек в оранжевой куртке, полиция потребовала от него встать на колени, по предварительным данным, его задержали. Неясно, был ли это захватчик заложников.

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Нидерланды полиция заложники кафе
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