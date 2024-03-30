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В кафе в Нидерландах захватили заложников

В кафе в городе Эде в Нидерландах захватили заложников
Фото: Persbureau Heitink / EPA / ТАСС
Фото: Persbureau Heitink / EPA / ТАСС

В здании в центре города Эде на востоке Нидерландов произошел захват нескольких заложников. Об этом сообщила полиция провинции Гелдерланд в соцсети Х.

В кафе в Нидерландах захватили заложников
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Жителей района города — около 150 домов — эвакуировали. Сколько именно человек находятся в заложниках, полиция не уточнила. Ведомство заявило, что на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что произошедшее связано с терроризмом.

Издание NOS сообщает, что заложников захватили в кафе Petticoat на Музейной площади в центре города. Заведение занимает первый этаж здания и подвал. Кафе было открыто до четырех часов утра.

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Сообщение о захвате заложников поступило в полицию около 06:05 по местному времени, передает NL Times. Центр Эде оцепили. Представитель полиции сказал NOS, что заложников захватил один человек. Вооружен ли он, не ясно.

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Теги
Нидерланды заложники захват заложников полиция кафе
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