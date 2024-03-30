В кафе в Нидерландах захватили заложников
В здании в центре города Эде на востоке Нидерландов произошел захват нескольких заложников. Об этом сообщила полиция провинции Гелдерланд в соцсети Х.
Жителей района города — около 150 домов — эвакуировали. Сколько именно человек находятся в заложниках, полиция не уточнила. Ведомство заявило, что на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что произошедшее связано с терроризмом.
Издание NOS сообщает, что заложников захватили в кафе Petticoat на Музейной площади в центре города. Заведение занимает первый этаж здания и подвал. Кафе было открыто до четырех часов утра.
Сообщение о захвате заложников поступило в полицию около 06:05 по местному времени, передает NL Times. Центр Эде оцепили. Представитель полиции сказал NOS, что заложников захватил один человек. Вооружен ли он, не ясно.
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