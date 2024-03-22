Как на Камчатке спецназ освободил взятую в заложницы женщину

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В Петропавловск-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожал ей расправой. Происшествие произошло в квартире в пятиэтажном доме в городе. Спецназу удалось освободить женщину — они поднесли к балкону квартиры лестницу, по которой она спустилась вниз. Мужчину задержали.