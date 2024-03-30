Производитель принтеров HP закрыл свой российский сайт

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Американский производитель персональных компьютеров и принтеров компния Hewlett-Packard (HP) закрыла свой российский сайт — при попытке входа пользователей в автоматическом режиме перенаправляют на казахскую версию. На это обратил внимание Cnews. Ранее на российском сайте можно было в том числе скачать драйверы для домашних устройств. Однако, как убедился корреспондент РБК, скачивание драйверов по-прежнему доступно на казахском сайте.

Как пишет Mash, операционная деятельность компании в России, которая должна была завершиться в мае, по итогу прекращена досрочно. Телеграм-канал приводит сообщение поддержки HP, в котором сказано, что «данный процесс [операционной деятельности] завершен и HP более не осуществляет деятельность в стране [России]».

В конце февраля 2022 года HP приняла решение о приостановке поставок в Россию, а в мае 2022-го — о завершении операций в стране, местная «дочка» прекратила заключение новых договоров и заказов, говорилось в отчете компании. К ликвидации российской «дочки» HP приступила в ноябре прошлого года.

Как рассказывал РБК руководитель направления розничных проектов IТ-холдинга Fplus Антон Фомин, в России HP была представлена в таких потребительских категориях, как ноутбуки, настольные ПК, принтеры и МФУ. «Доля бренда в России ожидаемо идет на спад, но само падение различается от категории к категории. Если сравнивать текущий год [2023] с 2021-м, то на рынке ноутбуков доля HP упала практически на 90%. Похожая картина на рынке ПК — там доля снизилась на 71%. В категории печатных устройств падение составляет примерно 32–34%», — отмечал эксперт.