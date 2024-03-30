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Военная операция на Украине ,  
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Захарова словом «нервничает» отреагировала на заявление Зеленского

Захарова словом «нервничает» отреагировала на заявление Зеленского о переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией без учета границ 1991 года, потому что нервничает из-за выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова «РИА Новости», комментируя высказывание Зеленского. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их решили не проводить из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее в интервью CBS Зеленский допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как Украине удастся выйти на границы 1991 года. По мнению украинского президента, если ВСУ вернут контроль над территориями, утерянными после февраля 2022 года, Россия будет готова к диалогу. Кроме того, в таком случае другие страны, «которые еще даже сомневаются, поддерживать Украину или нет», могут перестать поддерживать Москву, считает Зеленский.

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Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что намерены вернуть все территории, которые заняла Россия. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022-го — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области после соответствующих референдумов.

После того как Россия включила в свой состав четыре региона, Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Российские власти неоднократно говорили, что готовы к диалогу, но указ Зеленского этому препятствует.

Захарова словом «нервничает» отреагировала на заявление Зеленского
Захарова словом «нервничает» отреагировала на заявление Зеленского

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Теги
Персоны
Мария Захарова Владимир Зеленский переговоры границы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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