Мирошник назвал несерьезным доклад ООН про пытки на Украине

Доклад ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьезным исследованием и адекватным отражением реальности, заявил «РИА Новости» посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Он утверждает, что некоторые факты, которые известны российской стороне, недоступны структурам ООН, в том числе Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). По его мнению, отделы международной организации «достаточно сильно политизированы». «Относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал», — подчеркнул Мирошник.

Посол считает, что комиссия ООН сформулировала доклад расплывчато. По его мнению, «это вызвано невозможностью так уж активно выгораживать Украину». Он добавил, что УВКПЧ «по политическим побуждениям вынуждено было взять хотя бы часть данных», которые на самом деле достаточно четко характеризуют действия Украины.

«Но это далеко не полные данные, которые там есть... Это совсем не полная картина того, как Украина игнорирует права и человеческие нормы международного права и права ведения конфликта», — подчеркнул Мирошник.

УВКЧП 28 марта опубликовало доклад, в котором говорится, что российские военнопленные сообщили о пытках на Украине в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Сотрудники управления опросили 44 российских военнопленных.

Это люди, которые находятся в «местах интернирования» в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях. Последняя по итогам референдума осенью 2022 года вошла в состав России, но часть региона остается под контролем Киева.

«Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, применявшихся в этих учреждениях, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — сказано в докладе. В частности, 13 военнопленных утверждают, что при допросах их пытали током.

Управление отмечает, что украинские власти недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. Несмотря на то, что киевские власти завели как минимум пять уголовных дел по нарушениям против 22 человек, прогресса в расследовании нет, заключили в ООН.