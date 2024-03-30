Байден рассказал, как обсуждал с Путиным выбросы метана

Президент США Джо Байден рассказал, как разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о выбросах метана на встрече в Женеве в 2021 году.

«Когда я встретился с Путиным после моего избрания в Женеве... <...> Я спросил: «Что вы собираетесь делать с метаном?» Я сказал: «У вас <...> восемь часовых поясов за Северным полярным кругом, а метан это», — он понятия не имел. У него не было ни малейшего представления, что он может сделать, и он знал, что проблема есть», — рассказал Байден во время своего выступления в Нью-Йорке в рамках предвыборной кампании. Стенограмму его речи приводит Белый дом.

«Что ж, мы знаем, что проблемы существуют, но мы знаем, как их решить, если будем работать сообща. Не только...» — добавил американский президент.

Выбросы метана — одна из главных причин глобального потепления. В 2021 году ученые назвали Россию лидером по выбросам этого вещества при добыче нефти и газа.

Саммит Путина и Байдена состоялся на вилле La Grange в Женеве 16 июня 2021 года. Встреча длилась около четырех часов.

По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями.

И Путин, и Байден отметили после встречи, что тон переговоров был позитивным и на встрече не ощущалась враждебность.