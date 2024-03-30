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Технологии и медиа ,  
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Гейтс предупредил, что ИИ может начать ошибаться при решении легких задач

Билл Гейтс: ИИ потерпит неудачу при решении легких для человека задач

В будущем искусственный интеллект (ИИ) может потерпеть неудачу при выполнении простых для человека задач, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, сообщает The Times of India.

«Эти первые дни развития ИИ... Он будет делать то, что вы считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете легким. Кажется, что искуственный интеллект — это огромные возможности, но с ним связано несколько проблем», — сказал Гейтс.

Моди на встрече выразил беспокойство, связанное с использованием ИИ для создания дипфейков. Гейтс признал эту проблему.

Основатель Microsoft также отметил, что в Индии «цифровое правительство». По его словам, государство не только адаптирует новые технологии, «но и фактически лидирует».

Гейтс рассказал, как использует ИИ для повышения своей продуктивности
Технологии и медиа
Билл Гейтс

В ноябре Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ позволит человечеству в будущем сократить продолжительность рабочей недели до трех дней. По его словам, однажды может наступить время, когда людям «не придется так много работать», и поэтому количество рабочих дней уменьшится.

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Персоны
Билл Гейтс искуственный интеллект Нарендра Моди Индия
Гейтс Билл фото

Гейтс Билл

предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года
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