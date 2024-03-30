Гейтс предупредил, что ИИ может начать ошибаться при решении легких задач
В будущем искусственный интеллект (ИИ) может потерпеть неудачу при выполнении простых для человека задач, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, сообщает The Times of India.
«Эти первые дни развития ИИ... Он будет делать то, что вы считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете легким. Кажется, что искуственный интеллект — это огромные возможности, но с ним связано несколько проблем», — сказал Гейтс.
Моди на встрече выразил беспокойство, связанное с использованием ИИ для создания дипфейков. Гейтс признал эту проблему.
Основатель Microsoft также отметил, что в Индии «цифровое правительство». По его словам, государство не только адаптирует новые технологии, «но и фактически лидирует».
В ноябре Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ позволит человечеству в будущем сократить продолжительность рабочей недели до трех дней. По его словам, однажды может наступить время, когда людям «не придется так много работать», и поэтому количество рабочих дней уменьшится.
СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»
Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте
В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото
Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО
Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»
Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта
Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото
Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине
Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле