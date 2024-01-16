Гейтс рассказал, как использует ИИ для повышения своей продуктивности

Гейтс рассказал, что программы с ИИ дают ему подсказки и позволяют повышать свою эффективность. Microsoft в этом году решила добавить на клавиатуру новую клавишу, запускающую ее ИИ-помощника Copilot

Билл Гейтс (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Использование искусственного интеллекта (ИИ) помогает человеку повысить продуктивность, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Yahoo Finance на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Большинство приложений просто помогают вам быть более продуктивными. Когда я сажусь что-то писать, то часто получаю подсказки от искусственного интеллекта, заставляю его все пересматривать, упрощать, и я обнаружил, что это реально повышает продуктивность», — объяснил Гейтс. По его словам, в случае с программистами она может стать выше на 40-50%, что позволит сделать программы более качественными и совершенными.

Microsoft в начале января сообщила, что впервые за почти 30 лет произведет важное изменение на стандартной клавиатуре: на новых ноутбуках и клавиатурах для настольных компьютеров появится новая клавиша, запускающая Microsoft Copilot — созданный компанией ИИ-помощник.



«Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта», — сказал исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Юсуф Мехди.

По словам топ-менеджера, ИИ-помощник может использоваться в различных целях — от повышения эффективности поиска через Bing до наращивания производительности работы в приложениях Microsoft 365. Например, в текстовом редакторе Word Copilot поможет написать или отредактировать текст, а в PowerPoint — превратить текстовые документы в презентации или создаст новые слайд-шоу на основе простых подсказок либо кратких описаний.



Мехди рассказал, что первые компьютеры с клавишей Copilot на клавиатуре появятся уже в ближайшие несколько недель и станут доступны в конце февраля либо начале весны.