 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Гейтс рассказал, как использует ИИ для повышения своей продуктивности

Билл Гейтс рассказал об использовании ИИ для повышения собственной эффективности
Гейтс рассказал, что программы с ИИ дают ему подсказки и позволяют повышать свою эффективность. Microsoft в этом году решила добавить на клавиатуру новую клавишу, запускающую ее ИИ-помощника Copilot
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Использование искусственного интеллекта (ИИ) помогает человеку повысить продуктивность, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Yahoo Finance на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Большинство приложений просто помогают вам быть более продуктивными. Когда я сажусь что-то писать, то часто получаю подсказки от искусственного интеллекта, заставляю его все пересматривать, упрощать, и я обнаружил, что это реально повышает продуктивность», — объяснил Гейтс. По его словам, в случае с программистами она может стать выше на 40-50%, что позволит сделать программы более качественными и совершенными.

ИИ, что дальше? Итоговый номер газеты РБК
Технологии и медиа

Microsoft в начале января сообщила, что впервые за почти 30 лет произведет важное изменение на стандартной клавиатуре: на новых ноутбуках и клавиатурах для настольных компьютеров появится новая клавиша, запускающая Microsoft Copilot — созданный компанией ИИ-помощник.

«Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта», — сказал исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Юсуф Мехди.

По словам топ-менеджера, ИИ-помощник может использоваться в различных целях — от повышения эффективности поиска через Bing до наращивания производительности работы в приложениях Microsoft 365. Например, в текстовом редакторе Word Copilot поможет написать или отредактировать текст, а в PowerPoint — превратить текстовые документы в презентации или создаст новые слайд-шоу на основе простых подсказок либо кратких описаний.

Мехди рассказал, что первые компьютеры с клавишей Copilot на клавиатуре появятся уже в ближайшие несколько недель и станут доступны в конце февраля либо начале весны.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
искусственный интеллект Билл Гейтс Давос Microsoft
Материалы по теме
Нобелевский лауреат посоветовал молодежи не спешить в айтишники
Общество
Матвиенко рассказала, когда ИИ научится правильно писать законы
Политика
Bloomberg узнал детали первого в мире свода правил для разработчиков ИИ
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 15 янв, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 15 янв, 17:37
Иран нанес удар в Сирии по ИГ в ответ на теракт у могилы Сулеймани Политика, 02:34
Reuters узнал о смерти миллионера-курда при атаке КСИР на объекты США Политика, 02:18
Гейтс рассказал, как использует ИИ для повышения своей продуктивности Технологии и медиа, 01:45
Apple допустила, что уберет измерение кислорода в крови из умных часов Технологии и медиа, 01:17
Иран взял на себя ответственность за удар по консульству США в Ираке Политика, 01:02
В ЕК предупредили о росте цен на энергию в ЕС из-за атак хуситов на судна Экономика, 00:50
В Верховную раду снова внесут законопроект о мобилизации Политика, 00:16
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Сайт и приложение «Госуслуги» перестали открываться Общество, 00:09
Чемпиона НХЛ из России отправили в программу для игроков с зависимостями Спорт, 00:08
Эксперты назвали выгоды России от глобального потепления Экономика, 00:00
Первое в России уголовное дело о договорняке обжаловали. Кого еще ловили Спорт, 00:00
В Германии из-за стрельбы в магазине Aldi погибла кассир Общество, 15 янв, 23:59
Командующий сухопутными войсками ВСУ рассказал об «активной обороне» Политика, 15 янв, 23:58
Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА Спорт, 15 янв, 23:56