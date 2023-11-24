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Технологии и медиа ,  
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Гейтс назвал развитие ИИ условием перехода на трехдневную рабочую неделю

Билл Гейтс: человечество перейдет на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
В ответ на вопрос, угрожает ли развитие ИИ рабочим местам, Гейтс заявил, что однажды людям «не придется так много работать», так как многие вещи будут производить машины. Ранее он не поддержал приостановку развития продвинутого ИИ
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Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Развитие искусственного интеллекта в перспективе позволит человечеству сократить продолжительность рабочей недели до трех дней, заявил миллиардер Билл Гейтс (седьмой в списке богатейших людей мира по версии Forbes, с состоянием $117,1 млрд) в интервью для подкаста «What Now?» на платформе Spotify.

В ответ на вопрос, угрожает ли развитие искусственного интеллекта рабочим местам, миллиардер заявил, что однажды может наступить время, когда людям «не придется так много работать». По его словам, в конечном итоге может возникнуть мир, в котором «машины могут производить всю еду и прочее».

«Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально», — считает Гейтс.

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Билл Гейтс в конце марта опубликовал статью «Эпоха ИИ началась», в которой изложил свое представление о будущем искусственного интеллекта. Бизнесмен назвал его революционным достижением в области технологий, отметив, что инновации смогут изменить работу целых отраслей, в том числе сельскохозяйственной, образовательной и в области здравоохранения. В то же время миллиардер обратил внимание и на многочисленные риски, связанные с нейросетями. В частности, заявил Гейтс, с развитием технологий повышается риск угрозы от людей, «вооруженных искусственным интеллектом».

Предприниматель не поддержал призыв приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта (ИИ), с которым выступили бизнесмен Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще более 1 тыс. специалистов отрасли.

По мнению Гейтса, людям стоит «определить области риска» и сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области искусственного интеллекта, так как у технологий есть огромные преимущества.

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рабочая неделя Билл Гейтс искусственный интеллект
Билл Гейтс фото

Билл Гейтс

предприниматель, сооснователь компании Microsoft

28 октября 1955 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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