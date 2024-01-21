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Движение судов по Босфору частично восстановили

Движение судов по Босфору частично восстановили после приостановки

В Босфорском проливе частично восстановили движение судов, прерванное из-за перекрывшего пролив танкера Peria. Об этом сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкой береговой охраны.

Пролив открыт для судоходства с севера на юг. В противоположную сторону движения пока нет.

Танкера Peria, шедший под флагом Либерии, следовал из России в Измир. По данным Reuters, во время прохода через Босфор возле деревни Кечилик у судна сломался якорь.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Из-за поломки танкера движение судов по Босфору перекрыли в обе стороны. Танкер затем отбуксировали в безопасную зону, передает Milliyet.

Босфор в паре с проливом Дарданеллы соединяет Черное море с Средиземным. Оба пролива контролирует Турция.

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Теги
Турция Босфор танкер судоходство
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