Движение судов по Босфору частично восстановили после приостановки

В Босфорском проливе частично восстановили движение судов, прерванное из-за перекрывшего пролив танкера Peria. Об этом сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкой береговой охраны.

Пролив открыт для судоходства с севера на юг. В противоположную сторону движения пока нет.

Танкера Peria, шедший под флагом Либерии, следовал из России в Измир. По данным Reuters, во время прохода через Босфор возле деревни Кечилик у судна сломался якорь.

Из-за поломки танкера движение судов по Босфору перекрыли в обе стороны. Танкер затем отбуксировали в безопасную зону, передает Milliyet.