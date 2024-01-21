Движение судов по Босфору частично восстановили
В Босфорском проливе частично восстановили движение судов, прерванное из-за перекрывшего пролив танкера Peria. Об этом сообщает NTV со ссылкой на заявление турецкой береговой охраны.
Пролив открыт для судоходства с севера на юг. В противоположную сторону движения пока нет.
Танкера Peria, шедший под флагом Либерии, следовал из России в Измир. По данным Reuters, во время прохода через Босфор возле деревни Кечилик у судна сломался якорь.
Из-за поломки танкера движение судов по Босфору перекрыли в обе стороны. Танкер затем отбуксировали в безопасную зону, передает Milliyet.
Босфор в паре с проливом Дарданеллы соединяет Черное море с Средиземным. Оба пролива контролирует Турция.
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