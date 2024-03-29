Гладков: один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона на Белгород

При атаке дрона на Белгород один человек погиб и двое пострадали

Беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде, погиб мужчина, а его жена получила закрытую черепно-мозговую травму и рваные раны лица. У еще одного человека ранение поясницы

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Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотника на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон самолетного типа врезался в многоквартирный дом, где находился погибший. Его жена получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра, женщину госпитализировали. Еще одного мужчину ранило в поясницу.

По словам Гладкова, в пяти квартирах повреждены окна и балконы, а также легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. «Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений», — написал он.

Гладков сообщил о повреждении многоэтажек и гимназии в Белгороде Политика

С 11 марта в городе повреждено остекление в более 3 тыс. домов, сообщил белгородский губернатор. По его словам, объем разрушений в регионе за последние недели большой, в первую очередь, в Белгороде и Белгородском районе, не учитывая последствий обстрелов в Грайворонском городском округе.

В ночь на 29 марта над Белгородской областью также сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщало Минобороны: Гладков заявил о повреждении 17 многоэтажек, гимназии, автомобилей и «Белгород Арены».