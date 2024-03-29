При атаке дрона на Белгород один человек погиб и двое пострадали
Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотника на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дрон самолетного типа врезался в многоквартирный дом, где находился погибший. Его жена получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра, женщину госпитализировали. Еще одного мужчину ранило в поясницу.
По словам Гладкова, в пяти квартирах повреждены окна и балконы, а также легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. «Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений», — написал он.
С 11 марта в городе повреждено остекление в более 3 тыс. домов, сообщил белгородский губернатор. По его словам, объем разрушений в регионе за последние недели большой, в первую очередь, в Белгороде и Белгородском районе, не учитывая последствий обстрелов в Грайворонском городском округе.
В ночь на 29 марта над Белгородской областью также сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщало Минобороны: Гладков заявил о повреждении 17 многоэтажек, гимназии, автомобилей и «Белгород Арены».
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