С Плесецка запустили ракету «Ангара-А5»

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Космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Ракета стартовала в 8:50 мск с пусковой установки площадки № 35 государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.

«Предстартовую подготовку и пуск ракеты-носителя выполнили боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил и дочерних предприятий госкорпорации «Роскосмос», — рассказали в пресс-службе.

Спустя чуть более 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и грузовесового макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Далее ракета направилась на целевую орбиту благодаря двигательной установке разгонного блока «Бриз-М».