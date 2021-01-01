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Технологии и медиа ,  
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С Плесецка запустили ракету «Ангара-А5»

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Ракета стартовала в 8:50 мск с пусковой установки площадки № 35 государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.

«Предстартовую подготовку и пуск ракеты-носителя выполнили боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил и дочерних предприятий госкорпорации «Роскосмос», — рассказали в пресс-службе.

Рогозин назвал сроки второго испытательного запуска «Ангары»
Технологии и медиа
Дмитрий Рогозин

Спустя чуть более 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и грузовесового макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Далее ракета направилась на целевую орбиту благодаря двигательной установке разгонного блока «Бриз-М».

Изначально запуск ракеты планировался на конец ноября, однако был перенесен по техническим причинам. 28 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что он произойдет в декабре.

«Роскосмос» заявил об успешной проверке ракеты-носителя «Ангара»
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Погруженные в спецвагоны модули тяжелой ракеты &laquo;Ангара А5&raquo;

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В августе в «Роскосмосе» сообщили об успешной проверке «Ангары-А5» в контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. После этого на космодроме Плесецк началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Пока было произведено только два запуска тяжелой ракеты-носителя: первый старт «Ангары-А5» прошел в декабре 2014 года. На космодроме Восточный в 2023 году запланированы испытания «Ангары-А5», в 2024 и 2025 годах — модернизированной «Ангары-А5М».

«Роскосмос» подписал контракт на опытно-конструкторскую работу носителя «Ангара-А5» исходя из 5 млрд руб. за одну ракету. Однако в госкорпорации отметили, что после серийного запуска себестоимость станет ниже.

«Ангара» запуск ракеты Плесецк
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