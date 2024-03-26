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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» назвал сроки первого запуска «Ангары-А5»

«Роскосмос»: первый пуск «Ангары-А5» с Восточного состоится 6–10 апреля
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Ракета-носитель «Ангара-А5» (Фото: Космический центр «Восточный» (ЦЭНКИ))

Первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный пройдет в период с 6 по 10 апреля. Ракету уже вывезли на стартовый комплекс площадки 1А, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«По результатам испытаний с участием ракеты «Ангара-А5» на стартовом комплексе будет принято решение о пуске. Старт <...> планируется в период с 6 по 10 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

На орбиту носитель с полезной нагрузкой на борту выведет разгонный блок «Орион».

Пуск ракеты станет начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с носителями тяжелого класса «Ангара».

С космодрома Плесецк запустили новую тяжелую ракету «Ангара-А5»
Технологии и медиа
Фото:ТАСС

Ракета «Ангара-А5» считается «экологически чистым» носителем, так как при сборке не используются токсичные компоненты топлива. «Ангара» в ближайшей перспективе должна заменить носители «Протон-М». Ракету будут применять в составе космического ракетного комплекса «Амур», на котором в дальнейшем будут собирать многоразовую ракету-носитель.

«Ангара-А5» — это одна из наиболее грузоподъемных ракет своего класса. На орбиту она может вывести от 3 до 7,5 т полезной нагрузки.

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Первые пуски «Ангары-А5» состоялись на космодроме Плесецк в 2014 году. Ракету также запускали в 2020 году.

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Теги
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