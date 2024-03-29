В Путилково привезли еще обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе». Видео

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В Подмосковье в Путилково прошли следственные действия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». На кадрах, которые сняли очевидцы, видно как на место на автозаке привезли фигуранта дела. На кадрах не видно, кого из задержанных привезли. В «Путилково» квартиру подозреваемым по делу сдавал Алишер Касимов. Он обжаловал свой арест по делу. «Я не знал, они, оказывается, терроризм [планируют]. Я через «Авито.ру» написал, что мне нужен квартирант, хочу сдавать квартиру», — говорил он в суде.

Накануне на следственные действия также привозили фигуранта дела. На нем видно, как из автозака выводят человека. Издалека не видно, кого именно привезли, но подозреваемого сажают в коляску. На похожей коляске в здание суда привозили обвиняемого Мухаммадсобира Файзова.