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Военная операция на Украине ,  
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Жителя ЛНР задержали за сбор данных для разведки Украины

ФСБ: жителя ЛНР задержали за сбор данных о местах дислокации войск для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ID1974 / Shutterstock
Фото: ID1974 / Shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), который, по информации ведомства, собирал данные о местах дислокации российских военных в зоне военной операции. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина работал на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, считают в спецслужбе. По версии ФСБ, он хотел оказать содействие украинским вооруженным силам по личным мотивам.

Против задержанного завели уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). Виновным по ней грозит до 20 лет лишения свободы.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В конце марта ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК) против жителя Комсомольска-на-Амуре, который планировал передать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса.

По версии ФСБ, мужчина связался с представителями ГУР через интернет и предложил передать соответствующие данные. Эти сведения позволили бы украинской стороне «запланировать и осуществить диверсию» на объектах оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа, добавили в ведомстве. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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Теги
ФСБ ЛНР шпионаж Военная операция на Украине
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