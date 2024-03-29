Жителя ЛНР задержали за сбор данных для разведки Украины
Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), который, по информации ведомства, собирал данные о местах дислокации российских военных в зоне военной операции. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.
Мужчина работал на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, считают в спецслужбе. По версии ФСБ, он хотел оказать содействие украинским вооруженным силам по личным мотивам.
Против задержанного завели уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). Виновным по ней грозит до 20 лет лишения свободы.
В конце марта ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК) против жителя Комсомольска-на-Амуре, который планировал передать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса.
По версии ФСБ, мужчина связался с представителями ГУР через интернет и предложил передать соответствующие данные. Эти сведения позволили бы украинской стороне «запланировать и осуществить диверсию» на объектах оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного федерального округа, добавили в ведомстве. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
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