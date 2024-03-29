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Режиссера «Оппенгеймера» посвятят в рыцари в Великобритании

Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан получит титул рыцаря

Режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан, выигравший премию «Оскар» получит титул рыцаря, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на документы правительства Великобритании.

Его жена, кинопродюсер Эмма Томас, получит титул леди.

Нолан наиболее известен по трилогии фильмов о Бэтмене, кинолентам «Начало» и «Интерстеллар». В марте 2024 года режиссер получил «Оскар» за фильм об американском физике и «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере. Всего фильм получил семь статуэток при 13 номинациях.

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Для мужчин, которые получают титул рыцаря, используют обращение «сэр», к женщинам — «леди» или «дама» (это эквивалент титула «рыцарь»). В рыцари посвящает британский монарх.

Среди знаменитостей такой титул есть у британских актеров Шона Коннери, Энтони Хопкинса, Бенедикта Камбербэтча, Эдди Редмэйна, Хью Лори, у музыкантов — солиста The Rolling Stones Мика Джаггера, Пола Маккартни и Элтона Джона.

За благотворительность в странах Британского содружества, вклад в развитие экономики и работу по уменьшению нищеты в мире звание рыцаря получил основатель Microsoft Билл Гейтс. Титул дамы есть у актрисы Анджелины Джоли, она получила его за свою гуманитарную работу.

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Теги
Кристофер Нолан режиссер Оппенгеймер рыцарство Великобритания
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