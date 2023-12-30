Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Эмилия и Дженнифер Кларк (Фото: из личного архива)

Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов» и ее мать Дженнифер стали кавалерами ордена Британской империи за создание благотворительной организации SameYou. Список лауреатов государственных наград опубликован на сайте правительства.

SameYou (в переводе «те же вы») — это благотворительная организация, которая оказывает помощь людям, пережившим черепно-мозговые травмы. Ее создатели хотят донести, что даже после такого опыта человек остается тем же, кем и был раньше.

Актрисе 37 лет. Она также играла в фильмах «Терминатор: Генезис», «До встречи с тобой», «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и других. В 2019 году журнал Time назвал ее одной из 100 самых влиятельных людей в мире. Эмилия Кларк пережила два кровоизлияния в мозг во время работы над «Игрой престолов», однако от съемок не отказывалась.

По традиции список лауреатов британских государственных наград публикуется дважды в год — перед Новым годом и в июне, когда отмечается официальный день рождения монарха. Всего в опубликованном документе значились более 1,2 тыс. человек.