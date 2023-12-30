 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
Эмилия и Дженнифер Кларк
Эмилия и Дженнифер Кларк (Фото: из личного архива)

Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов» и ее мать Дженнифер стали кавалерами ордена Британской империи за создание благотворительной организации SameYou. Список лауреатов государственных наград опубликован на сайте правительства.

SameYou (в переводе «те же вы») — это благотворительная организация, которая оказывает помощь людям, пережившим черепно-мозговые травмы. Ее создатели хотят донести, что даже после такого опыта человек остается тем же, кем и был раньше. 

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сообщила о перенесенном инсульте
Общество

Актрисе 37 лет. Она также играла в фильмах «Терминатор: Генезис», «До встречи с тобой», «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и других. В 2019 году журнал Time назвал ее одной из 100 самых влиятельных людей в мире. Эмилия Кларк пережила два кровоизлияния в мозг во время работы над «Игрой престолов», однако от съемок не отказывалась.

По традиции список лауреатов британских государственных наград публикуется дважды в год — перед Новым годом и в июне, когда отмечается официальный день рождения монарха. Всего в опубликованном документе значились более 1,2 тыс. человек.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
«Игра престолов» Великобритания орден

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона
Общество
Депардье отказался от ордена Почетного легиона
Общество
Во Франции допустили, что Депардье могут лишить ордена Почетного легиона
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
NYT назвала просчеты военных во время нападения ХАМАС на Израиля Политика, 10:22
Панарин вторым из россиян забросил 20 шайб в нынешнем сезоне НХЛ Спорт, 10:14
В Якутии отбуксировали севший на замерзшую Колыму Ан-24. Видео Общество, 10:11
Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи Общество, 10:04
Как выглядит пик «зарплатной гонки» в России. Инфографика Экономика, 10:01
Минфин уточнил расходы бюджета на экономику и оборону в 2024 году Экономика, 10:00
Чем заняться дома на новогодних каникулах. Часть II. Книги Стиль, 10:00
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Как китайский fast fashion и пираты устроили хаос в мировой логистике Pro, 09:43
За ночь в Москве выпало более 10% от месячной нормы осадков Общество, 09:29
Рубль показал рекордное ослабление за девять лет. Почему это произошло Финансы, 09:00
Хого с телятиной и хаш с требухой: что пробовать в ресторанах Стиль, 09:00
СБУ заподозрила основателя «Хортицы» в «финансировании» России Политика, 08:53
В МИД назвали условие для сохранения транзита газа через Украину Политика, 08:49
Трехлетний ребенок и его бабушка погибли в пожаре в Бурятии Общество, 08:24