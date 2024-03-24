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Общество ,  
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Синоптик пообещал майскую погоду на следующих выходных в Москве

Тишковец: на следующих выходных воздух в Москве прогреется до плюс 20 градусов
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На следующих выходных температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла, а местами — до плюс 20 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, неделя начнется с антициклона, в понедельник днем в Москве ожидается до плюс 10 градусов. Во вторник такая погода сохранится, к вечеру «могут брызнуть незначительные осадки». В течение недели температура будет повышаться, а к выходным ветер принесет в Центральную Россию субтропические воздушные массы.

«В субботу потеплеет до плюс 10–15 градусов, а в воскресенье максимальная температура повысится до плюс 12–17 градусов, местами до 20 градусов тепла. А это уже климатические показатели начала мая», — сказал он, отметив, что при таких условиях раньше срока начнет просыпаться природа. В Крыму и на Кубани воздух прогреется до летних плюс 23 градусов, заключил он.

Весна пришла в Москву на неделю раньше обычного
Общество
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В середине марта Тишковец сообщил о начале метеорологической весны в Москве. Тогда среднесуточная температура в городе превысила нулевую отметку. Она наступила на неделю раньше обычного, уточнил синоптик.

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