Синоптик пообещал майскую погоду на следующих выходных в Москве
На следующих выходных температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла, а местами — до плюс 20 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, неделя начнется с антициклона, в понедельник днем в Москве ожидается до плюс 10 градусов. Во вторник такая погода сохранится, к вечеру «могут брызнуть незначительные осадки». В течение недели температура будет повышаться, а к выходным ветер принесет в Центральную Россию субтропические воздушные массы.
«В субботу потеплеет до плюс 10–15 градусов, а в воскресенье максимальная температура повысится до плюс 12–17 градусов, местами до 20 градусов тепла. А это уже климатические показатели начала мая», — сказал он, отметив, что при таких условиях раньше срока начнет просыпаться природа. В Крыму и на Кубани воздух прогреется до летних плюс 23 градусов, заключил он.
В середине марта Тишковец сообщил о начале метеорологической весны в Москве. Тогда среднесуточная температура в городе превысила нулевую отметку. Она наступила на неделю раньше обычного, уточнил синоптик.
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