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Антонов назвал непристойными слова Байдена в адрес Путина

Антонов назвал непристойными слова президента США Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден высказывает резкие и непристойные замечания в адрес руководства России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — сказал Антонов (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин в отличие американского лидера, как отметил посол, «не позволил себе каких-то уничижительных замечаний» в адрес руководства зарубежных стран.

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Политика
Джо Байден

26 марта Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал Путина мясником. «Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, позаботиться о выделении помощи Украине [для защиты] от этого мясника Путина», — сказал американский лидер.

Около недели назад, 15 марта Байден назвал российского коллегу бандитом. Американский президент неоднократно озвучивает оскорбления в адрес Путина. Оскорбительные заявления Байдена в адрес российского лидера сужают окно возможностей для налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой, говорили в Кремле в 2022 году.

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