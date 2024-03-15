В Кремле ответили назвавшему Путина «бандитом» Байдену

Американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал противостоять ему. В Кремле заявили, что такие выражения не красят глав государств

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «бандитом», выступая на ежегодном обеде друзей Ирландии, приуроченном ко Дню святого Патрика. Трансляция доступна на канале Белого дома в YouTube.

Он заявил, что считает, что «подавляющее число членов конгресса» готовы внести вклад в поддержку Украины. До этого на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром Байден вновь призвал конгрессменов как можно скорее принять законопроект, который включает в том числе дополнительное финансирование помощи Киеву в размере $60 млрд. Из-за разногласий в конгрессе Соединенные Штаты — крупнейший поставщик военной помощи Украине — сократили поддержку страны.

«Я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал Байден.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — прокомментировал ТАСС слова американского президента пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Американский президент не впервые называет Путина «бандитом». Два года назад на том же мероприятии Байден назвал российского лидера «чистейшим бандитом». За последние годы он не раз резко и оскорбительно высказывался о российском президенте.

В Кремле заявления Байдена критикуют и считают «абсолютно непозволительными». Ранее Путин, комментируя заявления Байдена в свой адрес, сказал: «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется».