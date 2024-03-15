 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле ответили назвавшему Путина «бандитом» Байдену

Сюжет
Военная операция на Украине
Американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал противостоять ему. В Кремле заявили, что такие выражения не красят глав государств
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «бандитом», выступая на ежегодном обеде друзей Ирландии, приуроченном ко Дню святого Патрика. Трансляция доступна на канале Белого дома в YouTube.

Он заявил, что считает, что «подавляющее число членов конгресса» готовы внести вклад в поддержку Украины. До этого на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром Байден вновь призвал конгрессменов как можно скорее принять законопроект, который включает в том числе дополнительное финансирование помощи Киеву в размере $60 млрд. Из-за разногласий в конгрессе Соединенные Штаты — крупнейший поставщик военной помощи Украине — сократили поддержку страны.

«Я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал Байден.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — прокомментировал ТАСС слова американского президента пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Байден назвал Путина «смертоносным диктатором и чистейшим бандитом»
Политика
Джо Байден

Американский президент не впервые называет Путина «бандитом». Два года назад на том же мероприятии Байден назвал российского лидера «чистейшим бандитом». За последние годы он не раз резко и оскорбительно высказывался о российском президенте.

В Кремле заявления Байдена критикуют и считают «абсолютно непозволительными». Ранее Путин, комментируя заявления Байдена в свой адрес, сказал: «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется».

Читайте на РБК Pro
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Синие воротнички не хотят учиться. В чем ошибаются эйчары
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден Владимир Путин Дмитрий Песков
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин ответил на оскорбление Байдена в свой адрес
Политика
Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина
Политика
Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов Политика, 00:19
Шойгу заявил о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье Политика, 00:16
В Горизбиркоме Москвы пообещали учесть все читаемые испорченные бюллетени Политика, 15 мар, 23:59
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 15 мар, 23:59
В Кремле ответили назвавшему Путина «бандитом» Байдену Политика, 15 мар, 23:55
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную тревогу Политика, 15 мар, 23:32
В Хасавюрте при взрыве газа погибли два сотрудника коммунальных служб Общество, 15 мар, 23:11
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В курском Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом Политика, 15 мар, 22:43
Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 15 мар, 22:40
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 15 мар, 22:37
Министр обороны Литвы уйдет в отставку Политика, 15 мар, 22:36
Каким запомнился Александр Ширвиндт в кино. Видео Общество, 15 мар, 22:19
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта Общество, 15 мар, 22:15
Поздняков задал два вопроса МОК по критериям допуска россиян на Олимпиаду Спорт, 15 мар, 22:11