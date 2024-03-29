В Днепре и Черкассах прогремели взрывы
В двух городах Днепропетровской области Украины — Днепре и Каменском — раздались взрывы, сообщают местные издания «Страна.ua» и Суспільне.
Причем в Днепре было слышно несколько звуков взрывов, а один из районов Каменского остался без электричества.
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале, что была совершена атака на ряд объектов критической инфраструктуры.
Также, по данным «Страна.ua» и Суспільне, взрывы прогремели в городе Черкассы.
По последним данным, в девяти областях Украины объявлена воздушная тревога — в Киевской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Харьковской.
Вечером 28 марта взрывы были слышны и в Киевской области. Украинские власти сообщили о работе систем ПВО в регионе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам