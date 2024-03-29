В Днепре, Каменском и Черкассах раздались взрывы

В Днепре и Черкассах прогремели взрывы

В двух городах Днепропетровской области Украины — Днепре и Каменском — раздались взрывы, сообщают местные издания «Страна.ua» и Суспільне.

Причем в Днепре было слышно несколько звуков взрывов, а один из районов Каменского остался без электричества.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале, что была совершена атака на ряд объектов критической инфраструктуры.

Также, по данным «Страна.ua» и Суспільне, взрывы прогремели в городе Черкассы.

По последним данным, в девяти областях Украины объявлена воздушная тревога — в Киевской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Харьковской.

Вечером 28 марта взрывы были слышны и в Киевской области. Украинские власти сообщили о работе систем ПВО в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.