В Киевской области прогремели взрывы, предварительно, работает ПВО, пишет «Страна.ua» со ссылкой на мониторинговые группы.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Киевской, Николаейской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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