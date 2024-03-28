В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы, предварительно, работает ПВО, пишет «Страна.ua» со ссылкой на мониторинговые группы.
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Киевской, Николаейской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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