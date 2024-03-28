Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу
Участники совета НАТО — Украина устроили внеочередные переговоры после сообщений об ударах по украинской инфраструктуре. Об этом заявила пресс-служба миссии Украины в альянсе в соцсети X (Twitter).
Встреча прошла в штаб-квартире НАТО, в переговорах участвовали послы стран — участниц альянса.
22 марта украинские власти заявили о наиболее масштабной за последнее время атаке на энергетические объекты страны. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях критической инфраструктуры — объектов генерации и систем передачи и распределения электроэнергии.
Позднее, 28 марта, были выведены из строя украинские Бурштынская и Ладыжинская ТЭС.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам