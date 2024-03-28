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Военная операция на Украине ,  
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Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу

Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Xander Heinl / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Xander Heinl / imago-images.de / Global Look Press

Участники совета НАТО — Украина устроили внеочередные переговоры после сообщений об ударах по украинской инфраструктуре. Об этом заявила пресс-служба миссии Украины в альянсе в соцсети X (Twitter).

Встреча прошла в штаб-квартире НАТО, в переговорах участвовали послы стран — участниц альянса.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

22 марта украинские власти заявили о наиболее масштабной за последнее время атаке на энергетические объекты страны. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях критической инфраструктуры — объектов генерации и систем передачи и распределения электроэнергии.

Позднее, 28 марта, были выведены из строя украинские Бурштынская и Ладыжинская ТЭС.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина НАТО Военная операция на Украине
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