Суд смягчил приговор Зареме Мусаевой на три месяца

Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил приговор Зареме Мусаевой, осужденной на пять с половиной лет по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции. Срок Мусаевой снизили на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, сообщила пресс-служба суда.

Адвокат Мусаевой Александр Савин в разговоре с РБК подтвердил смягчение приговора, отметив, что его подзащитная рассчитывала на другой результат.

«Дело должно быть прекращено. <...> Зарема должна быть освобождена от отбывания уголовного наказания. <...> Смягчение произошло от уже существующего смягчения, которое произошло 12 сентября 2023 года. <...> Всего на три месяца срок уменьшен», — сказал адвокат.

По словам Савина, его доверительнице осталось отбывать наказание в течение года.

Зарема Мусаева замужем за бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым и является матерью правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых.

В начале 2022 года вооруженные люди в гражданском увезли Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде, где она жила вместе с мужем. Супругам предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе их на допрос, на тот момент Мусаева находилась в статусе свидетеля. Сайди Янгулбаева не задержали, потому что он обладает судейской неприкосновенностью. Вместе с дочерью он уехал из России.

Суд отправил Мусаеву под арест в феврале 2022 года, обвинив в нападении на полицейского. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя арест Мусаевой, заявил, что Янгулбаевы угрожали ему и семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

К пяти с половиной годам тюрьмы суд в Грозном приговорил Мусаеву в июле 2023 года. В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни смягчил приговор и сократил срок ее пребывания в тюрьме на шесть месяцев.