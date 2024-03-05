 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд смягчил приговор Зареме Мусаевой на три месяца

Кассационный суд смягчил приговор Зареме Мусаевой на три месяца
Зарема Мусаева
Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил приговор Зареме Мусаевой, осужденной на пять с половиной лет по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции. Срок Мусаевой снизили на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, сообщила пресс-служба суда.

Адвокат Мусаевой Александр Савин в разговоре с РБК подтвердил смягчение приговора, отметив, что его подзащитная рассчитывала на другой результат.

«Дело должно быть прекращено. <...> Зарема должна быть освобождена от отбывания уголовного наказания. <...> Смягчение произошло от уже существующего смягчения, которое произошло 12 сентября 2023 года. <...> Всего на три месяца срок уменьшен», — сказал адвокат.

По словам Савина, его доверительнице осталось отбывать наказание в течение года.

Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой
Политика
Зарема Мусаева

Зарема Мусаева замужем за бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым и является матерью правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. 

В начале 2022 года вооруженные люди в гражданском увезли Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде, где она жила вместе с мужем. Супругам предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе их на допрос, на тот момент Мусаева находилась в статусе свидетеля. Сайди Янгулбаева не задержали, потому что он обладает судейской неприкосновенностью. Вместе с дочерью он уехал из России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Суд отправил Мусаеву под арест в феврале 2022 года, обвинив в нападении на полицейского. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя арест Мусаевой, заявил, что Янгулбаевы угрожали ему и семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

К пяти с половиной годам тюрьмы суд в Грозном приговорил Мусаеву в июле 2023 года. В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни смягчил приговор и сократил срок ее пребывания в тюрьме на шесть месяцев.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Зарема Мусаева суд приговор Пятигорск
Материалы по теме
Зарема Мусаева, к которой ехала Милашина, получила 5,5 лет колонии
Политика
Суд отказал Зареме Мусаевой в досрочном освобождении
Политика
Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 16:25
CAS сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира за допинг Спорт, 18:46
МИД Венгрии объявил, что встречи между Орбаном и Зеленским не будет Политика, 18:46
Путину на Ставрополье показали прототип собирающего томаты робота Политика, 18:40
Президент Венгрии подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО Политика, 18:29
Захарова связала уход Нуланд с провалом США на российском направлении Политика, 18:21
«Есть угроза «навеса»: что включение в ЭЗО значит для X5 и ее акций Pro, 18:17
«Врачи без границ» сообщили о гибели своей сотрудницы в секторе Газа Политика, 18:09
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Курс биткоина обновил исторический максимум Крипто, 18:04
РФС назвал дату презентации новой формы сборной России Спорт, 17:59
Тайвань ответил на отказ Китая от «мирного воссоединения» Политика, 17:56
США внесли ВКС России и ЧВК «Вагнер» в новый санкционный список Политика, 17:50
Как подключить оплату картами за несколько часов РБК и БСПБ, 17:40
МУС выдал ордера на арест двух российских военных командующих Политика, 17:35
Суд смягчил приговор Зареме Мусаевой на три месяца Политика, 17:30