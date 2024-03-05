Суд смягчил приговор Зареме Мусаевой на три месяца
Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил приговор Зареме Мусаевой, осужденной на пять с половиной лет по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции. Срок Мусаевой снизили на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, сообщила пресс-служба суда.
Адвокат Мусаевой Александр Савин в разговоре с РБК подтвердил смягчение приговора, отметив, что его подзащитная рассчитывала на другой результат.
«Дело должно быть прекращено. <...> Зарема должна быть освобождена от отбывания уголовного наказания. <...> Смягчение произошло от уже существующего смягчения, которое произошло 12 сентября 2023 года. <...> Всего на три месяца срок уменьшен», — сказал адвокат.
По словам Савина, его доверительнице осталось отбывать наказание в течение года.
Зарема Мусаева замужем за бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым и является матерью правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых.
В начале 2022 года вооруженные люди в гражданском увезли Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде, где она жила вместе с мужем. Супругам предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе их на допрос, на тот момент Мусаева находилась в статусе свидетеля. Сайди Янгулбаева не задержали, потому что он обладает судейской неприкосновенностью. Вместе с дочерью он уехал из России.
Суд отправил Мусаеву под арест в феврале 2022 года, обвинив в нападении на полицейского. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя арест Мусаевой, заявил, что Янгулбаевы угрожали ему и семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».
К пяти с половиной годам тюрьмы суд в Грозном приговорил Мусаеву в июле 2023 года. В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни смягчил приговор и сократил срок ее пребывания в тюрьме на шесть месяцев.
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