Asia-Plus показало дом одного из напавших на «Крокус» террористов

Asia-Plus показало дом одного из напавших на «Крокус» террористов

Шамсидин Фаридун (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Дом Шамсидина Фаридуна — одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» — находится в селе Лойоб в 25 км от столицы Таджикистана Душанбе. Об этом сообщает Asia-Plus.

Издание опубликовало видеозапись с домом.

По данным издания, там же живут три семьи — родители Фаридуна, а также его брат с семьей. Корреспондент застал дома только жену и детей брата Фаридуна, они отказались разговаривать с журналистом.

Ранее тетя Шамсидина Фаридуна Гулбиби Заргарова рассказала «РИА Новости», что троих его братьев в Таджикистане забрали на допросы. Супруга старшего брата Фаридуна в разговоре с агентством выразила соболезнования гражданам России в связи с терактом.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали свыше 180.

На следующий день ФСБ и Следственный комитет отчитались о задержании по делу о теракте 11 человек, в том числе четверых непосредственных участников нападения. Все они оказались гражданами Таджикистана, имена непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Суд арестовал их до 22 мая.