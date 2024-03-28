Минобороны: на авдеевском направлении уничтожен еще один танк Abrams

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой

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Российские войска на авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams американского производства.

Об этом говорится в ежедневной сводке военного ведомства о боях в зоне спецоперации.

Минобороны сообщило, что в ходе боев под Авдеевкой были отбиты семь контратак украинских штурмовых групп.

«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — говорится в сводке.

В итоге подразделения группировки «Центр» улучшили свои позиции, уточнили в ведомстве.

M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США с 1980-х годов. Первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года. Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. В Кремле подчеркнули, что эти танки «будут гореть так же, как и другие».

Информация об уничтожении в зоне спецоперации первого танка Abrams появилась в конце февраля 2024 года. Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал кадры с горящей техникой, сообщив, что горит именно Abrams.

После этого Минобороны сообщало об уничтожении еще нескольких машин этого типа.