 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой

Минобороны: на авдеевском направлении уничтожен еще один танк Abrams
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой
Video

Российские войска на авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams американского производства.

Об этом говорится в ежедневной сводке военного ведомства о боях в зоне спецоперации.

Минобороны сообщило, что в ходе боев под Авдеевкой были отбиты семь контратак украинских штурмовых групп.

«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — говорится в сводке.

В итоге подразделения группировки «Центр» улучшили свои позиции, уточнили в ведомстве.

Путину доложили об уничтожении американского танка Abrams в Донбассе
Политика
Танк&nbsp;M1A3 Abrams

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США с 1980-х годов. Первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года. Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. В Кремле подчеркнули, что эти танки «будут гореть так же, как и другие».

Информация об уничтожении в зоне спецоперации первого танка Abrams появилась в конце февраля 2024 года. Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал кадры с горящей техникой, сообщив, что горит именно Abrams.

После этого Минобороны сообщало об уничтожении еще нескольких машин этого типа. 

Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео

На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности

Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика

Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка

СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»

Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут

Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет

Теги
Abrams Минобороны Авдеевка
Материалы по теме
Орловские власти рассказали о подбитом танке Abrams у Авдеевки
Политика
Российские военные показали изнутри подбитый под Авдеевкой Abrams
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении Abrams под Авдеевкой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 27 мар, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 27 мар, 17:15
Сочи возглавил рейтинг городов по темпам роста цен на жилье в 2024 году Недвижимость, 14:36
Названы самые популярные районы Москвы среди покупателей элитного жилья Недвижимость, 14:35
Канадский клуб НХЛ опубликовал в соцсетях карту России с Крымом Спорт, 14:32
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой Политика, 14:31
Депутат Рады заявил об увлечении 90% солдат ВСУ онлайн-казино и ставками Общество, 14:20
Акции «Магнита» подорожали до максимума за шесть лет Инвестиции, 14:11
В Новой Москве загорелся магазин «Дикси» Общество, 14:04
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Сливко и Гараничев выиграли одиночную смешанную эстафету на ЧР Спорт, 13:57
Квартиры с отделкой, которые сдадут уже в этом году РБК и ПИК, 13:55
Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой «Центр» Политика, 13:54
Эмин Агаларов допустил передачу нового залога по кредиту вместо «Крокуса» Финансы, 13:47
МВД объявило в розыск украинца, склонявшего российских детей к терактам Политика, 13:47
Астана стала одним из городов для редомициляции. Как «перевезти» фирму Pro, 13:46
Банк России включил «Тинькофф» в реестр операторов по выпуску ЦФА Крипто, 13:39