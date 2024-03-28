Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams под Авдеевкой
Российские войска на авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams американского производства.
Об этом говорится в ежедневной сводке военного ведомства о боях в зоне спецоперации.
Минобороны сообщило, что в ходе боев под Авдеевкой были отбиты семь контратак украинских штурмовых групп.
«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — говорится в сводке.
В итоге подразделения группировки «Центр» улучшили свои позиции, уточнили в ведомстве.
M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США с 1980-х годов. Первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года. Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину. В Кремле подчеркнули, что эти танки «будут гореть так же, как и другие».
Информация об уничтожении в зоне спецоперации первого танка Abrams появилась в конце февраля 2024 года. Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал кадры с горящей техникой, сообщив, что горит именно Abrams.
После этого Минобороны сообщало об уничтожении еще нескольких машин этого типа.
Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео
На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото
Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности
Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика
Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка
СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»
Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут
Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет