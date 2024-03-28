В Новой Москве загорелся магазин «Дикси»
На Калужском шоссе в Новой Москве загорелся магазин «Дикси», площадь пожара составила 80 кв. м. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.
Пожар произошел в магазине по адресу: Калужское шоссе, 45 км, д. 4В. Загорелись вентилируемый фасад и кровля двухэтажного здания. Открытое горение уже ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.
Московский департамент транспорта предупредил, что движение в районе магазина затруднено. Департамент попросил водителей автомобилей выбирать альтернативные маршруты движения.
В деревне Сапроново в Ленинском городском округе Подмосковья 20 марта возник пожар в строящемся жилом комплексе. По данным МЧС, на последнем этаже здания загорелся утеплитель.
Возгорание произошло в ЖК «Видный город», рассказали РБК в компании-застройщике 3-RED. Площадь пожара составила 50 кв. м. Никто не пострадал.
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