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В Новой Москве загорелся магазин «Дикси»

МЧС: в Новой Москве загорелся магазин «Дикси»

В Новой Москве загорелся магазин «Дикси»
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На Калужском шоссе в Новой Москве загорелся магазин «Дикси», площадь пожара составила 80 кв. м. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.

Пожар произошел в магазине по адресу: Калужское шоссе, 45 км, д. 4В. Загорелись вентилируемый фасад и кровля двухэтажного здания. Открытое горение уже ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Московский департамент транспорта предупредил, что движение в районе магазина затруднено. Департамент попросил водителей автомобилей выбирать альтернативные маршруты движения.

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Фото:mchsYakutia / Telegram

В деревне Сапроново в Ленинском городском округе Подмосковья 20 марта возник пожар в строящемся жилом комплексе. По данным МЧС, на последнем этаже здания загорелся утеплитель.

Возгорание произошло в ЖК «Видный город», рассказали РБК в компании-застройщике 3-RED. Площадь пожара составила 50 кв. м. Никто не пострадал.

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Теги
МЧС новости Москва Новая Москва «Дикси» пожары магазины
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