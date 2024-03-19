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Торговый центр загорелся в Якутске

МЧС: торговый центр загорелся в Якутске

Пожар произошел в четырехэтажном торговом центре «Дом торговли» в Якутске. Об этом сообщило управление МЧС по Республике Саха.

На момент возникновения возгорания в здании людей не было. Приехавшие на место пожарные увидели сильное задымление. Пострадавших при пожаре нет.

К тушению возгорания привлекли 53 человека и 12 единиц техники. Примерно через 30 минут пожар ликвидировали на площади 150 кв. м. По предварительным данным, огнем повреждены торговые павильоны на третьем этаже ТЦ.

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В мае 2023 года в центре Якутска загорелся торговый центр «Илин Энэр», огонь перекинулся на соседний многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали. Проезд для транспорта в этой части города закрыли.

В тушении участвовали 79 человек и 16 единиц техники. Примерно через два часа пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Один человек пострадал.

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МЧС Якутск пожары торговый центр
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