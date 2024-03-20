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В Подмосковье загорелся строящийся жилой комплекс

МЧС: в Подмосковье загорелся строящийся жилой комплекс

В Подмосковье загорелся строящийся жилой комплекс
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В деревне Сапроново в Ленинском городском округе загорелся строящийся жилой комплекс, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Установлено, что на последнем этаже происходит возгорание утеплителя на площади 50 кв. м. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в ведомстве. Информация о пожаре поступила в 10:54 мск, к 11:45 мск его локализовали, уточнили в МЧС.

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В начале марта 2024 года в подмосковном Зеленограде вспыхнул пожар в частном доме. Огонь охватил 100 кв. м, обрушилась кровля дома на площади 20 кв. м, его тушили три с половиной часа. В результате пожара погибли четыре человека, людей из соседнего дома эвакуировали.

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